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Оформление страхового полиса (ОСАГО) – обязательная процедура для водителей. Стоимость полиса рассчитывается индивидуально и одной из составляющих расчета является КБМ (коэффициент за безаварийную езду).
Если автомобиль, который вы надеетесь купить, имеет историю аварий, это не значит, что его не стоит перепродавать. Тем не менее, это следует тщательно изучить, прежде чем купить его.
Уважаемые автовладельцы, специально для вас мы запустили новый сервис проверки автомобиля по номеру кузова японских автомобилей, по просьбе наших партнеров с дальнего востока!
В прошлую пятницу 08 ноября 2019 года в Москве прошел финал третьего Акселератора — Techno Skolkovo Community!
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Кэшбэк-платформа SWITIPS SWITIPS – это крупнейший кэшбэк-сервис, который позволяет сделать ваш шопинг максимально выгодным и приятным. Со SWITIPS вы можете вернуть на свою карту до 4% от покупки ОСАГО!
Что такое ГБО и зачем его устанавливают в автомобили? Удорожание бензина и дизтоплива, заставляет автомобилистов переходить на дешевые виды топлива. ГБО расшифровывается, как газобалонное оборудование, на сегодняшний день существует 6 поколений этих систем, в качестве горючего, используются метан или пропан-бутан.
Начинаем сотрудничество с 4й страховой компанией Тинькофф Страхование! Больше полисов, больше продаж! Заключен договор и начинаем работу по B2B платформе! В ближайшее время начнем интеграцию по подключению к нашей платформе!
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В базе сервиса AVTOSLIV содержатся данные более чем о 30 миллионах авто. Проверка занимает 3-5 секунды. Процедура простая: вам нужно только набрать номер машины в поисковой строке и нажать кнопку «Проверить». Если информация об автомобиле присутствует в сервисе, вы сможете приобрести полный отчет о нем.
Полуавтоматическое размещение на 50 сайтов. Предварительно мы проводим оптимизацию текста под доски объявлений и поисковые системы, далее размещение происходит только вручную.
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КБМ — это ежегодно начисляемая скидка 5% за безаварийное вождение. Расшифровывается как коэффициент бонус малус. Максимальный размер скидки 50%, если автовладелец более 10 лет не попадал в ДТП по своей вине. Внимание! Существует два вида КБМ!
Для оформления ОСАГО требуется всего четыре документа: 1. Паспорт владельца авто 2. Водительские удостоверения 3. СТС или ПТС 4. Диагностическая карта (техосмотр). Для начала оформления нажмите на карточку «Страхование Е-ОСАГО» после чего система предложит заполнить поля об автомобиле, владельце и водителях.