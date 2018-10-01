8 800 505-00-26
Регион
Выберите Ваш регион
  • Алтайский край
  • Амурская обл.
  • Архангельская обл.
  • Астраханская обл.
  • Башкортостан
  • Белгородская обл.
  • Брянская обл.
  • Бурятия
  • Владимирская обл.
  • Волгоградская обл.
  • Вологодская обл.
  • Воронежская обл.
  • Нижегородская
  • Дагестан
  • Еврейская обл.
  • Ивановская обл.
  • Иркутская обл.
  • Кабардино-Балкария
  • Калининградская обл.
  • Тверская обл.
  • Калмыкия
  • Калужская обл.
  • Камчатская обл.
  • Карелия
  • Кемеровская обл.
  • Кировская обл.
  • Коми
  • Костромская обл.
  • Краснодарский край
  • Красноярский край
  • Курганская обл.
  • Курская обл.
  • Липецкая обл.
  • Магаданская обл.
  • Марий Эл
  • Мордовия
  • Москва и Московская обл.
  • Мурманская обл.
  • Новгородская обл.
  • Новосибирская обл.
  • Омская обл.
  • Оренбургская обл.
  • Орловская обл.
  • Пензенская обл.
  • Пермская обл.
  • Приморский край
  • Псковская обл.
  • Ростовская обл.
  • Рязанская обл.
  • Самарская обл.
  • Санкт-Петербург и область
  • Саратовская обл.
  • Саха (Якутия)
  • Сахалин
  • Свердловская обл.
  • Северная Осетия
  • Смоленская обл.
  • Ставропольский край
  • Тамбовская обл.
  • Татарстан
  • Томская обл.
  • Тыва
  • Тульская обл.
  • Тюменская обл.
  • Удмуртия
  • Ульяновская обл.
  • Уральская обл.
  • Хабаровский край
  • Челябинская обл.
  • Ингушетия
  • Читинская обл.
  • Чувашия
  • Ярославская обл.
  • Адыгея
  • Хакасия
  • Чукотский АО
  • Ханты-Мансийский АО
  • Ямало-Ненецкий
  • Крым
  • Чечня
  • Центральная Ява
Город
Выберите Ваш город

Оформи прямо сейчас
за 3 минуты Первый агрегатор
автомобильных онлайн-услуг Заправили автоуслугами
уже более: 385238

Онлайн ОСАГО
КАСКО, ИФЛ, НС
от 1850
Разные СК, оплата картой
Проверка и возврат КБМ
скидки по ОСАГО
399
Проверка КБМ
Размещение объявлений
на 50 автосайтах
690
Без регистрации
Проверка автомобиля
по госномеру, вину, кузову
190
ДТП и ограничения
Денежный займ
под залог ПТС
до 1 млн.руб.
Авто остается у владельца
car
Переоборудование ТС
узаконить под ключ
от 10000
почему мы
Преимущества и гарантии первого агрегатора автомобильных онлайн-услуг
ОСАГО онлайн
ОСАГО на выбор от 10 СК
всегда с учетом скидок КБМ
и без комиссий
Восстановление КБМ
Восстановим вашу
законную скидку КБМ
по ОСАГО до 50% за 1-2 дня
переоборудование автомобиля
Помогаем зарегистрировать
и узаконить переоборудование
автомобиля
Размещение объявлений на 50 досках
Размещаем объявления
автоматически, без регистрации
на 50 автосайтах
История автомобиля
Бесплатно выдаем
краткий отчет
истории автомобиля
>Займ под залог ПТС
Выдаем займ под залог
ПТС до 1 млн. руб.,
автомобиль остается у вас
НОВОСТИ СЕРВИСА
Новости команды разработчиков, объявления, информация для пользователей
18.02.2020
Три простых способа восстановить КБМ

Оформление страхового полиса (ОСАГО) – обязательная процедура для водителей. Стоимость полиса рассчитывается индивидуально и одной из составляющих расчета является КБМ (коэффициент за безаварийную езду).

Читать подробнее…
26.01.2020
Купить автомобиль без аварий

Если автомобиль, который вы надеетесь купить, имеет историю аварий, это не значит, что его не стоит перепродавать. Тем не менее, это следует тщательно изучить, прежде чем купить его.

Читать подробнее…
16.12.2019
Проверка авто по номеру кузова

Уважаемые автовладельцы, специально для вас мы запустили новый сервис проверки автомобиля по номеру кузова японских автомобилей, по просьбе наших партнеров с дальнего востока!

Читать подробнее…
12.11.2019
AVTOSLIV В СКОЛКОВО

В прошлую пятницу 08 ноября 2019 года в Москве прошел финал третьего Акселератора — Techno Skolkovo Community!

Читать подробнее…
11.10.2019
Встречайте новая СК — Ренессанс!

Добавили новую страховую компанию к нашему замечательному сервису! Теперь у нас Вы можете оформить ОСАГО Ренессанс!

Читать подробнее…
12.08.2019
Начали сотрудничество с кэшбэк сервисом SWITIPS

Кэшбэк-платформа SWITIPS SWITIPS – это крупнейший кэшбэк-сервис, который позволяет сделать ваш шопинг максимально выгодным и приятным. Со SWITIPS вы можете вернуть на свою карту до 4% от покупки ОСАГО!

Читать подробнее…
21.05.2019
Оформление ГБО под ключ!

Что такое ГБО и зачем его устанавливают в автомобили? Удорожание бензина и дизтоплива, заставляет автомобилистов переходить на дешевые виды топлива. ГБО расшифровывается, как газобалонное оборудование, на сегодняшний день существует 6 поколений этих систем, в качестве горючего, используются метан или пропан-бутан.

Читать подробнее…
18.05.2019
Еще один партнер — Тинькофф Страхование!

Начинаем сотрудничество с 4й страховой компанией Тинькофф Страхование! Больше полисов, больше продаж! Заключен договор и начинаем работу по B2B платформе! В ближайшее время начнем интеграцию по подключению к нашей платформе!  

Читать подробнее…
15.04.2019
Подключение автомагазинов г. Сочи

Руководитель сервиса AVTOSLIV Рустам Габбасов лично занимается поиском партнеров и подключением автомагазинов! В данном блоге Вы увидите фото и видео описание по подключению в г. Сочи.

Читать подробнее…
07.03.2019
Видеоролик для автовладельцев

Зачем стоять в очереди, когда можно купить ОСАГО онлайн — с телефона, на сайте AVTOSLIV.RU! Ведь все просто! Нажимаем «Электронный полис ОСАГО» Заполняем поля данными Смотрим цену в страховых компаниях и оплачиваем картой Полис приходит на электронную почту, за 1 минуту! Его нужно лишь распечатать и возить с собой

Читать подробнее…
25.02.2019
Видеоролик для автомагазинов

Ищете способ увеличить доход в своем автомагазине, мойке или сервисе? Подключись к сервису AVTOSLIV и продавай: электронные полисы ОСАГО заявки на техосмотр историю автомобилей автоматическое размещение объявлений на 50 автосайтов оформлять переоборудования ТС выдавать автозаймы и другие.

Читать подробнее…
17.02.2019
История автомобилей

В базе сервиса AVTOSLIV содержатся данные более чем о 30 миллионах авто. Проверка занимает 3-5 секунды. Процедура простая: вам нужно только набрать номер машины в поисковой строке и нажать кнопку «Проверить». Если информация об автомобиле присутствует в сервисе, вы сможете приобрести полный отчет о нем.  

Читать подробнее…
16.02.2019
Размещение на 50 автосайтах

Полуавтоматическое размещение на 50 сайтов. Предварительно мы проводим оптимизацию текста под доски объявлений и поисковые системы, далее размещение происходит только вручную.

Читать подробнее…
23.12.2018
Запуск «Автозаймы»

Как взять деньги под залог машины или спецтехники Заём на личные нужды или развитие бизнеса быстро, безопасно и без лишних хлопот можно оформить в AVTOSLIV. У нас вы сможете получить до 1 000 000 рублей, а если вы индивидуальный предприниматель, то до 3 000 000 рублей без скрытых комиссий.

Читать подробнее…
02.11.2018
Что такое КБМ?

КБМ — это ежегодно начисляемая скидка 5% за безаварийное вождение. Расшифровывается как коэффициент бонус малус. Максимальный размер скидки 50%, если автовладелец более 10 лет не попадал в ДТП по своей вине. Внимание! Существует два вида КБМ!

Читать подробнее…
27.10.2018
Как оформить ОСАГО?

Для оформления ОСАГО требуется всего четыре документа: 1. Паспорт владельца авто 2. Водительские удостоверения 3. СТС или ПТС 4. Диагностическая карта (техосмотр). Для начала оформления нажмите на карточку «Страхование Е-ОСАГО» после чего система предложит заполнить поля об автомобиле, владельце и водителях.

Читать подробнее…
Хотите получить 30% скидку?
Воспользовались услугой? Станьте нашим агентом - получайте до 30% вознаграждения и скидок!
Расскажем полную историю автомобиля
Введите:
VIN или госномер
Номер кузова (Япония)
Посмотреть пример отчёта с ДТП
Получить историю
Все владельцы
Полная история регистрационных действий
Залог и угон
Вы узнаете находится ли авто в залоге у банка
История ДТП
Сервис раскажет про все ДТП, в которых побывало авто
Реальный пробег
Из отчёта вы узнаете о реальном пробеге авто
Работа в такси
Использовалось ли авто в качестве такси
Цена
Вы узнаете справедливую цену за данный автомобиль
КРАТКИЙ ОТЧЁТ автомобиля
Убедитесь, что автомобиль найден:
Продолжить

Автомобиль:
Госномер:
VIN-номер
Год выпуска:
Марка:
Модель:
Модельный ряд:
Поколение:
Тип автомобиля:
Завод сборки:
Сборка:
Происхождение:
полный ОТЧЁТ автомобиля
Стоимость услуги: 190 руб.

Проверка на угон:
Пробег:
Ограничения на рег. дейтсвия:
Участия в ДТП:
История регистраций:
В залоге у банков:
Посмотреть пример отчёта с ДТП
ВЕРНУТЬ ЗАКОННУЮ СКИДКУ (КБМ) ОСАГО ЗА 1-2 дня
Страховые компании, ежегодно, обязаны прибавлять 5% скидку за безаварийную езду, максимальная скидка 50% Вы поменяли права, сменили ФИО и ваша скидка на ОСАГО исчезла? Восстановим КБМ, либо гарантированно вернем деньги!
Продолжить
Смена прав
Самая популярная причина потери КБМ это замена водительского удостоверения.
Ошибка в полисе
Если Ваши данные были переданы в РСА с ошибкой, то КБМ можно легко потерять.
Страховая разорилась
Если страховая обанкротилась, они не подают данные в РСА и скидка теряется.
Агент скрывает скидку
Агенту выгодно продать ОСАГО дороже, что бы получить большую комиссию.
Несколько полисов
Вас вписали в полис друзья и не уточнили какой у Вас КБМ.
Не страховались 1 год
Если Вы сделали перерыв и не офромили ОСАГО, то скидка слетит.
Авторизация
Регистрация
*
*
 
Забыли пароль?

Авторизуясь на сайте, я принимаю условия пользовательского соглашения и даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством России и пользовательским соглашением.

Регистрация
*
*
*
 

Авторизуясь на сайте, я принимаю условия пользовательского соглашения и даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством России и пользовательским соглашением.

Регистрация
Генерация пароля
Личный кабинет
Платежные данные

Вознаграждения по ОСАГО

Дата обновления: 06.04.2020

Отправить заявку в техподдержку
Я принимаю условия пользовательского соглашения и даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством России и пользовательским соглашением.
СПАСИБО!
Ваша заявка успешно отправлена
Поделитесь вашим опытом использования сервисом AVTOSLIV с друзьями:
Продолжить работу
Регион
Выберите Ваш регион
  • Алтайский край
  • Амурская обл.
  • Архангельская обл.
  • Астраханская обл.
  • Башкортостан
  • Белгородская обл.
  • Брянская обл.
  • Бурятия
  • Владимирская обл.
  • Волгоградская обл.
  • Вологодская обл.
  • Воронежская обл.
  • Нижегородская
  • Дагестан
  • Еврейская обл.
  • Ивановская обл.
  • Иркутская обл.
  • Кабардино-Балкария
  • Калининградская обл.
  • Тверская обл.
  • Калмыкия
  • Калужская обл.
  • Камчатская обл.
  • Карелия
  • Кемеровская обл.
  • Кировская обл.
  • Коми
  • Костромская обл.
  • Краснодарский край
  • Красноярский край
  • Курганская обл.
  • Курская обл.
  • Липецкая обл.
  • Магаданская обл.
  • Марий Эл
  • Мордовия
  • Москва и Московская обл.
  • Мурманская обл.
  • Новгородская обл.
  • Новосибирская обл.
  • Омская обл.
  • Оренбургская обл.
  • Орловская обл.
  • Пензенская обл.
  • Пермская обл.
  • Приморский край
  • Псковская обл.
  • Ростовская обл.
  • Рязанская обл.
  • Самарская обл.
  • Санкт-Петербург и область
  • Саратовская обл.
  • Саха (Якутия)
  • Сахалин
  • Свердловская обл.
  • Северная Осетия
  • Смоленская обл.
  • Ставропольский край
  • Тамбовская обл.
  • Татарстан
  • Томская обл.
  • Тыва
  • Тульская обл.
  • Тюменская обл.
  • Удмуртия
  • Ульяновская обл.
  • Уральская обл.
  • Хабаровский край
  • Челябинская обл.
  • Ингушетия
  • Читинская обл.
  • Чувашия
  • Ярославская обл.
  • Адыгея
  • Хакасия
  • Чукотский АО
  • Ханты-Мансийский АО
  • Ямало-Ненецкий
  • Крым
  • Чечня
  • Центральная Ява
Город
Выберите Ваш город
Диалоговое окно оплаты